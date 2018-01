’DDoS-aanval aangestuurd vanaf servers Rusland’

De daders hebben gebruikgemaakt van een leger van gekaapte computers en slimme apparaten, een zogeheten botnet. Door het schadelijke programma Zbot kunnen ze van afstand de controle overnemen en de apparaten massaal opdracht geven om een bepaalde site te bezoeken. De zogeheten command & control-servers, die de opdrachten voor de huidige aanvalsronde geven, zitten voornamelijk in Rusland.

Over een motief is nog niets te zeggen. De aanval kan van staatshackers komen, maar ook van criminelen of verveelde pubers. ESET verwacht dat de aanvallen nog niet voorbij zijn. De online aanvallers hebben nog honderden bedrijven in Nederland en het buitenland in het vizier, waarschuwt ESET, waaronder grote Duitse banken en ICS, het moederbedrijf van Visa en MasterCard.

Knab, Coolblue, Booking.com

Op de lijst staan volgens ESET verder onder meer de Volksbank, SNS Reaal, Triodos, Regiobank en Knab. Daarnaast lopen webwinkels Amazon, Otto en Coolblue mogelijk gevaar, evenals Booking.com en Blockchain.info, dat wordt gebruikt voor de handel in bitcoins.

Het kan zijn dat een website wordt platgelegd, maar het kan ook zijn dat de aanvallers proberen informatie van gebruikers, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, te stelen.