D66 en VVD: versterk ambassades snel

In Nederland is een paspoort zo aangevraagd, maar wie in bijvoorbeeld Canada woont is er soms een dag mee zoet, stellen Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) en zijn VVD-collega Han ten Broeke. Sjoerdsma wil dat minister Halbe Zijlstra de één miljoen Nederlanders in het buitenland betrekt bij de verbeteringen van de dienstverlening door ambassades en consulaten.

De afgelopen jaren moesten veel ambassades door bezuinigingen de deuren sluiten. Het kabinet wil die kaalslag keren en legt er dit jaar 10 miljoen euro bij.