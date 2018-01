Vliegmaatschappijen experimenteren met kindvrije zones

Het probleem van kinderen in de eerste klas is een lastige. Vaak kopen ouders vliegtickets voor de eerste klas om zo meer ruimte voor hun kinderen te hebben. Daarentegen nemen andere passagiers zonder koters juist tickets voor de eerste klas om juist niet naast huilende kinderen te zitten.

Een eerste stap zou al zijn om oordopjes uit te delen, want niet iedereen heeft de beschikking over een koptelefoon van George Clooney. Ouders moeten goed voorbereid voor de dag komen bij een vlucht, als de kinderen meegaan. En dan maakt de eerste of tweede klas eigenlijk niet uit.

Vliegende oppas

De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben geen regels betreffende kinderen in de eerste klas (behalve Malaysia Airlines, die kinderen daar niet toestaan). Nu zijn er wel enkele maatschappijen die toch ’maatregelen’ nemen die voor iedereen in het vliegtuig goed zijn.

Zo biedt Etihad volgens Fox News een ’vliegende oppas’ aan bij lange vluchten. Deze oppassers zijn moeten ervoor zorgen dat de kinderen tijdens vluchten worden vermaakt en ook om de ouders te ’assisteren’. Zo proberen ze te helpen om de kinderen in slaap te krijgen en verder spelen ze met handpoppen, doen ze magische trucs en schilderen ze ’gezichten’ op de kinderen.

De Indiase vliegtuigmaatschappij IndiGo heeft eerder al een ’stilte zone’ gecreëerd waar kinderen onder de 12 jaar niet toegestaan zijn. Richard Branson heeft ooit gezegd dat hij graag een ’kinderklasse’ zou willen hebben in zijn Virgin-vliegtuigen. „Een aparte cabine waar de kinderen met oppassers kunnen spelen.”