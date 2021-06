OM bespreekt belangrijke onderdelen MH17-strafdossier

Buitenland

Psychotische moeder pleegt ’rituele moord’ op eigen kinderen, 50 jaar cel voor vader

Een Belgische vader is woensdag in Valencia veroordeeld tot 50 jaar celstraf. Zijn Spaanse vrouw wordt geïnterneerd. Ze stonden terecht voor de rituele moord op hun kinderen van 3 jaar en van 5 maanden oud. Het koppel leefde in een kraakpand, was verslaafd en zag overal complotten achter. De vrouw h...