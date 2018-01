Almeerse PVV wil af van ’haatschrijver’

O’Hanlon, die bekend is geworden als schrijver, avonturier en tv-presentator, is ingehuurd door de gemeente Almere om een boek te schrijven over de stad. Zijn boek moet onderdeel worden van de boekenreeks Almere Verhalen. De Brit verblijft daarom sinds 2015 regelmatig in de stad.

O’Hanlon omschreef Almere onlangs echter als de lelijkste stad die ooit is gebouwd. In het maandblad Quote zei hij: „Ik heb veel van de wereld gezien, maar Almere is by far de lelijkste stad ooit gebouwd. En dan die kudde kunstolifanten langs de A6. Is daar nooit een minister voor ontslagen?”

’Schandalig’

De PVV noemt die uitspraak schandalig voor een auteur die juist door de gemeente is ingehuurd om de stad te promoten en noemt de Brit tegenover Omroep Flevoland ’by far de lelijkste schrijver’.

