Trouwringen gestolen van graf in Den Haag

„Soms krijgen we meldingen onder ogen waarbij ons nekhaar overeind gaat staan”, zo schrijft de politie Laak op Facebook. „Afgelopen week werd er aangfite gedaan door een verdrietige dochter.”

Volgens de politie zijn de trouwringen na het overlijden van de ouders van de vrouw in een kastje geplaatst die bevestigd was aan de grafsteen. „Het betroffen dan qua uiterlijk niet al te bijzondere ringen, maar vertegenwoordigen voor de kinderen een grote emotionele waarde. De trouwringen werden 43 jaar liefdevol gedragen.”

Vermoedelijk zijn de ringen tussen 2 oktober en 9 oktober gestolen. In ring 1 staat gegraveerd: Joop 22-12-1954, in ring 2 is te lezen: Fie 22-12-1954. Het gaat om twee gladde, gouden trouwringen.

De politie hoopt dat mensen die meer weten over de diefstal zich melden.