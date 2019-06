Examenvloggers hangen vlag uit

De fles champagne kan open voor havist Ties Koningsveld. Op zijn eindlijst prijken allemaal zevens en achten. Ⓒ Foto Rias Immink

Amsterdam - Met een prachtige cijferlijst is examenvlogger Ties Koningsveld gisteren geslaagd. Zevens en achten prijken op zijn havo-eindlijst. Nog tienduizenden vlaggen hangen met een schooltas in de straten van ons land. Voor de meeste examenkandidaten is het feest. Maar er zijn ook gezakten en herkansers, ook onder onze vloggers.