De Malediven krijgen een drijvende stad met ruimte voor 20.000 inwoners

Reizen

De meest gegoogelde bouwwerken ter wereld

De Burj Khalifa in Dubai, de Eiffeltoren in Parijs, de Taj Mahal in Agra, La Sagrada Família in Barcelona en ga zo maar door. Wereldwijd zijn er een aantal iconische gebouwen die iedereen wel (van een foto) kent. Maar wat zijn de populairse gebouwen ter wereld? Daar is onderzoek naar gedaan.