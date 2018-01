Ministerie trekt knip voor verhuizing EMA

Het geld gaat naar onder andere naar het zoeken naar woonruimte voor EMA-medewerkers, scholen voor hun kinderen en ondersteuning en bij administratieve procedures die bij de verhuizing komen kijken.

Het ministerie trekt eveneens de knip voor het huren van een tijdelijk pand waar EMA volgend jaar maart in zal trekken. Om welk bedrag het gaat, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg) niet onthullen. „Dat is onderdeel van de onderhandelingen geweest en is geheim.”

De Europese instantie EMA verkast naar Nederland vanwege de Brexit. Er moet nog een compleet nieuwe pand worden gebouwd. Omdat dit tijd kost, is gekozen voor een tijdelijke locatie op steenworp afstand van station Amsterdam Sloterdijk. Het gaat om het zogeheten Spark-gebouw.