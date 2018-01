Van Gijzel: ’Verlaag huursubsidie’

De commissie onder leiding van Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven, wil het hele woonstelsel op de schop nemen om het tekort in de middenhuur aan te pakken. Het gaat om woningen met een huurprijs tussen circa 700 en 1000 euro.

De komende tien jaar zijn er volgens het rapport tussen de 60.000 en 200.000 middenhuurwoningen extra nodig. Momenteel zijn dit soort woningen het ondergeschoven kindje. Volgens het rapport komt dat onder meer omdat sociale huurwoningen met subsidies gespekt worden en koopwoningen worden door de overheid gestimuleerd via de hypotheekrenteaftrek. Voor middenhuur is geen subsidie en daardoor is die relatief duur en onaantrekkelijk voor bijvoorbeeld investeerders. Van Gijzel adviseert om alle subsidies op wonen te verlagen zodat middenhuur er niet meer zo bekaaid vanaf komt ten opzichte van de rest.

Corporaties hebben zetje nodig

In het rapport, waar het kabinet om vroeg, adviseert de commissie ook om de spelregels op de woningmarkt te versoepelen. Corporaties moeten zich nu vooral focussen op sociale huur, maar door een versoepeling van de regels over zogeheten markttoetsen, moet het voor woningcorporaties makkelijker worden om ook in de middenhuur-markt te stappen. Op die manier kan er meer aanbod komen.

Van Gijzel ziet dat investeerders wel geld willen steken in middenhuur, maar om verschillende redenen gebeurt dat niet. Er is bijvoorbeeld te weinig bouwpersoneel, de bouwgrond is niet beschikbaar en er is vaak veel wantrouwen naar gemeenten. Die moeten volgens hem daarom duidelijker aangeven wat hun plannen zijn met wijken, zodat investeerders daarop met vertrouwen kunnen inspringen. De landelijke overheid zou een digitaal platform moeten maken waarop investeerders en gemeenten elkaar kunnen vinden.

Saneringsfonds

De voormalig burgemeester raadt bovendien aan om lokale ‘samenwerkingstafels’ te organiseren met betrokkenen. De eerste ervaringen met dit soort overleggen tussen gemeenten en bouwers zijn erg positief en maken volgens hem ‘een wereld van verschil’.

In de steden zelf blijkt het voor investeerders lastig om bestaande bouw om te toveren in betaalbare huurwoningen. Het traject van slopen en bestemmingsplannen omvormen blijkt erg onzeker. Van Gijzel wil daarom dat het Rijk een saneringsfonds opzet waarmee binnenstedelijke locaties bouwrijp gemaakt kunnen worden. Als dit eenmaal gelukt is, moeten bouwers de gemaakte kosten wel weer terugbetalen. De kosten zijn dus uiteindelijk hetzelfde als een project doorgaat, maar het risico ligt dan bij de overheid.

Van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven, biedt het rapport vanmiddag in het Utrechtse Tivoli aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).