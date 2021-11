Plan voor einde nieuwe olie- en gaswinning gaat Nederland te ver

De kern van het plan is dat landen fossiele brandstoffen in de grond moeten laten. Dat wil zeggen dat geen nieuwe concessies meer worden afgegeven voor het boren naar olie en gas en uiteindelijk de bestaande productie ook moet stoppen. De landen die het initiatief steunen, moeten daar een datum voor gaan vaststellen die in lijn is met het doel om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden.

„Het is onze ambitie dat dit het begin van het einde zal worden voor olie en gas”, zei de Deense klimaatminister Dan Jørgensen. Denemarken is samen met Costa Rica initiatiefnemer. Op de top in Glasgow spraken Frankrijk, Groenland, Ierland en Zweden hun steun uit. Ook Wales en Québec doen mee. Nieuw-Zeeland en de Amerikaanse staat Californië worden vooralsnog een soort B-leden, ’associate members’.

Het Nederlandse kabinet „onderschrijft het doel” van de zogeheten Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) om „minder, en op termijn geen fossiele brandstoffen gebruiken”, laat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat weten. Maar: „Die omslag heeft tijd nodig.” De komende decennia zal aardgas volgens het kabinet nog nodig zijn. In die tijd geeft het kabinet de voorkeur aan gaswinning uit kleine velden. Dat is „beter voor het klimaat dan gas importeren” en maakt ons land minder afhankelijk van het buitenland. „Het volledig en direct afbouwen van gasproductie uit kleine velden in Nederland vindt het kabinet niet verstandig”, klinkt het.

Eerder besloot het kabinet overigens wel dat er geen nieuwe gasvelden op land meer mogen komen. Op zee zijn gasboringen nog wel een optie.

Milieudefensie vindt dat demissionair premier Mark Rutte „zijn oproep tot actie nu om had kunnen zetten in daden.” Aniek Moonen van de Jonge Klimaatbeweging vindt het ontbreken van een Nederlandse handtekening „een klap in het gezicht van jonge generaties.”