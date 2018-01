Glazenwasser redt muurschildering Banksy

Banksy had een in onbruik geraakte brug in de Engelse havenstad Hull, die nu permanent open staat, opgesierd met een jongen met een houten zwaard. Zondagavond werd duidelijk dat iemand de afbeelding wit had geverfd. Glazenwasser Jason Fanthorpe kwam in actie met water en terpentine om zoveel mogelijk van het kunstwerk te redden.

„Of je nou wel of niet van Banksy houdt, hij heeft internationale prestige en hij heeft de stad dit kunstwerk cadeau gedaan”, zei Fanthorpe tegen de BBC. Zijn schoonmaakactie heeft de afbeelding wel iets vager gemaakt.

Hull is van plan de graffiti een beschermende laag te geven.