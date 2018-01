Kinderarts is geen speurder

Jaarlijks worden er in ons land ruim 16.000 kinderen lichamelijk mishandeld en is dit ook te herkennen, aan bijvoorbeeld blauwe plekken. Hoewel de bewustwording voor slachtoffers van kindermishandeling groeit, denken verpleegkundigen er toch nog vaak niet aan als zij een ziek of gewond kind onder hun hoede krijgen.

De Amsterdamse kinderarts Rian Teeuw pleitte er daarom afgelopen week in een onderzoek voor om álle kinderen op de spoedeisende hulp (SEH) ook bloot te onderzoeken, om zo meer gevallen van kindermishandeling te kunnen ontdekken. Maar volgens Sandra Nootenboom, directeur van de Stichting forensische verpleegkunde werkt deze nadruk op mishandeling juist contraproductief, doordat de blootinspectie daarmee in verband wordt gebracht met mishandeling. Ouders zouden dan kunnen weigeren om hun kind te laten uitkleden.

Procedure

„Bovendien dienen alle kinderen standaard bloot onderzocht te worden. Dat is de normale procedure op de SEH, zo leert iedere verpleegkundige in de opleiding, omdat kleine kinderen vaak zelf niet goed kunnen uitleggen wat hen mankeert. Daarom verricht je een top-teen-inspectie. Daar is niets nieuws aan”, weet Nootenboom, die zelf jarenlang op de SEH van het Rotterdamse Sophia kinderziekenhuis werkte en nu verpleegkundigen en huisartsen traint in het herkennen van kindermishandeling.

Volgens haar is het van groot belang dat kinderartsen zoals Teeuw doen waar ze goed in zijn, namelijk kinderen beter maken en signaleren van mogelijke mishandeling. Het letsel duiden als kindermishandeling is opsporing en forensische geneeskunde. „Kindermishandeling is een strafbaar feit, dus naast het verlenen van zorg moeten politie en justitie een rol spelen”, aldus Nootenboom.