OORLOG IN OEKRAÏNE ’De tijd van wennen is overgegaan in integratie’ Eén jaar na invasie proberen 90.000 ontheemde Oekraïners in Nederland thuis op te bouwen

Het verhaal van één jaar oorlog in Oekraïne is ook het verhaal van de vluchtelingen, naar schatting zo’n 8 miljoen. Bijna 90.000 van hen streken neer in Nederland. Dat ze méér zijn dan de oorlog die ze zijn ontvlucht, bewijst Irina Mila (24). Zij probeert de nieuwe situatie ook als kans te zien.