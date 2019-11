Turkije: Amerikaanse jihadist toch naar VS

De Turkse autoriteiten zijn bezig met het terugsturen van opgepakte Syriëgangers naar hun thuislanden. De Amerikaan zou hebben gevraagd of hij naar Griekenland gestuurd kon worden, maar dat land weigerde hem deze week de toegang. Turkse media berichten dat de man vervolgens dagenlang in het niemandsland tussen de grensposten bivakkeerde.

Turkije stuurt hem nu alsnog naar de VS. „Nu garanties zijn ontvangen dat de Verenigde Staten hem terugnemen en dat reisdocumenten worden verstrekt, is de procedure in gang gezet om hem naar de VS te sturen”, meldt het Turkse ministerie. Dat liet ook weten dat donderdag een Brit en zeven Duitsers worden uitgezet.