Cel voor oma op dievenpad met kinderen

De vrouw pakte in mei vorig jaar in een drogist in Ede een pak scheermesjes uit de schappen, gaf die aan haar kleindochter, draaide haar om en liet haar de winkel uit rennen. In november legde de vrouw niet alleen boodschappen in haar winkelmandje maar ook in een bigshopper die ze bij zich had. De spullen daarin betaalde ze niet. Toen ze daarover werd aangesproken door medewerkers van de supermarkt, gaf ze de tas aan haar dochter, die ermee naar de uitgang liep.

De Raad voor de Kinderbescherming is ingezet bij het gezin. Als voorwaarde heeft de rechtbank gesteld dat de dochter uit huis kan worden geplaatst mochten ze weer op dievenpad gaan.