Mensen onwel in gebouw DUO en Belastingdienst in Groningen

GRONINGEN - Drie mensen zijn dinsdagochtend onwel geworden in een pand aan de Kempkensberg in Groningen waar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst zijn gevestigd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de brandweer hangt in het gebouw „een vreemde lucht.”