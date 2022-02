Steeds meer steun om Rusland uit Swift te gooien: ’Kwestie van dagen’

De Italiaanse premier Mario Draghi heeft bijvoorbeeld zaterdag bekendgemaakt dat Italië deze zware strafmaatregel kan steunen. Berichten over verzet door Hongarije krijgen van de woordvoerder van premier Viktor Orbán het stempel ’nepnieuws’.

Verder ontkent Cyprus ooit dwars te hebben gelegen. Frankrijk en Duitsland, eerder zeer kritisch over de inzet van het paardenmiddel om de Russische economie te verzwakken, zetten de deur op een kier voor een derde sanctiepakket tegen Moskou. Volgens de Oekraïense minister Dmytro Kuleba (Buitenlandse Zaken) is de steun van Parijs al binnen.

Verdeeldheid

De afgelopen dagen was er in de EU weer eens te veel verdeeldheid om Swift al direct aan het sanctiepakket toe te voegen. Dat heeft vooral te maken met zorgen over de gevolgen voor Europa zelf: naast gevolgen voor de export komen betalingen voor Russisch aardgas mogelijk in gevaar. Om sancties te kunnen inzetten moeten alle 27 lidstaten akkoord gaan. Een veto van één lidstaat kan een strafpakket dus blokkeren.

De afgelopen dagen leek de koopman het dus te winnen van de dominee. Maar de golf aan politieke en maatschappelijke verontwaardiging lijkt het tij nu in rap tempo te keren. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de ’nucleaire optie’ wel moet worden ingezet. Voor Nederland is het altijd een optie geweest, zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken).

Als compromis hebben de EU-ministers van Financiën vrijdag afgesproken om de ECB en de Europese Commissie de gevolgen voor eurolanden in kaart te laten brengen.

Nieuw sanctiepakket

Beide onderzoeken kunnen mogelijk al op zeer korte termijn worden opgeleverd. Persbureau Reuters meldt op basis van een hoge bron bij een centrale bank dat de Russische uitsluiting van Swift ’een kwestie van dagen’ is. In Brussel is er vooralsnog geen datum voor een vergadering over een nieuw sanctiepakket, maar de EU-lidstaten hebben afgelopen week laten zien dat ze in recordtempo een knoop kunnen doorhakken.

De roep om meer strafmaatregelen is nog niet voorbij. Verschillende oostelijke EU-lidstaten, waaronder Bulgarije en de Baltische Staten, hebben besloten om het luchtruim te sluiten voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Premier Kaja Kallas van Estland roept andere EU-landen op om het voorbeeld te volgen: „Er is geen plaats voor vliegtuigen van de agressorstaat in democratische luchten.”