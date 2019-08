Proefrit met luxe Mercedes - richting Spanje

Daar werd hij in zijn woonplaats aangehouden door de Spaanse politie, die het zaakje niet vertrouwde. De Mercedes bleek valse Spaanse nummerborden te hebben, wel van een Mercedesserie, maar van een ander type.

De man bleek de auto begin augustus ontvreemd te hebben, nadat hij een autobeurs had bezocht. Daar toonde hij zich geïnteresseerd in de luxe Mercedes en vroeg of hij er een proefrit mee kon maken. De eigenaar zag de auto daarna echter niet meer terug – die verdween direct naar Sanxenxo waar de oplichter de Mercedes van Spaanse nummerplaten voorzag.

De man had een uitgebreide criminele historie, waaronder oplichting in hotels en restaurants, waar hij regelmatig vertrok zonder te betalen.

Deze keer wordt hem diefstal en vervalsing van documenten ten laste gelegd. Hij is op vrije voeten gelaten in afwachting van zijn proces. De Mercedes is in beslag genomen door de rechtbank en zal opgehaald kunnen worden door de rechtmatige eigenaar.