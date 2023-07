Russisch anti-Poetinbataljon ontvouwt zijn ambitieuze plannen: ’Er komt nog een verrassing aan’

Het Vrijheid voor Rusland Legioen werd in mei even wereldberoemd toen het anti-Poetin-bataljon vanuit Oekraïne enkele aanvallen uitvoerde in de Russische grensregio Belgorod. Die aanval werd toen snel „afgeblokt en verpletterd”, zoals het Kremlin het omschreef, maar het Legioen laat zich blijkbaar niet ontmoedigen.

„Er komt nog een verrassing aan in de komende maand of zo”, vertelt een woordvoerder van de militie die zich als ’Caesar’ laat aanspreken aan The Observer. „Het zal onze derde operatie zijn. Daarna komt er een vierde en een vijfde. We hebben ambitieuze plannen. We willen ons hele grondgebied bevrijden.”

Kompromat

Volgens Caesar wil het Vrijheid voor Rusland Legioen gebruikmaken van de chaos die in het Kremlin ontstaan is na de muiterij van Jevgeni Prigozjin en diens Wagner-huurlingenlegioen. De woordvoerder meent te weten dat Prigozjins oorspronkelijke plan was om Sergej Sjojgoe en Valery Gerasimov, de twee Russische legerleiders aan wie hij zo’n grondige hekel had, gevangen te nemen. Toen het Kremlin het tweetal echter weghaalde uit Rostov aan de Don, zou Prigozjin dan maar besloten hebben om zijn troepen in een colonne richting Moskou te sturen.

Dat Wagner nu ontbonden is, noemt Caesar dan weer goed nieuws, aangezien hij het huurlingenleger „meest competente militaire eenheid” van Rusland vond. Dat Prigozjin ondanks zijn opstand nog in leven is, heeft hij volgens Caesar te danken aan het feit dat hij in het bezit zou zijn van „kompromat” – compromitterend materiaal – over Poetin.

Over de Russische president zelf heeft Caesar geen goed woord over. Na 23 jaar aan de macht is Poetin volgens Caesar paranoïde en bang geworden. De enige manier om van hem af te komen, is door hem met wapens omver te werpen, meent de woordvoerder nog. In 2024 zal dat lukken, voorspelt hij.

Links en rechts

Caesars echte naam is overigens Maximillian Andronnikov. De 49-jarige voormalige fitnesscoach wordt door Russische staatsmedia als een extremist en een nazi afgeschilderd, en ook zijn bataljon zou banden hebben met extreemrechts. Zelf noemt Andronnikov zich een „constitutionele monarchist” en benadrukt hij dat er mensen met linkse en rechtse opvattingen zitten in het legioen.