Rechtbank: inzet undercovers kwartetmoord ’Enschede’ ok

Politie bij het bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede, waar een viertal doden werd aangetroffen. Ⓒ ANP

ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft geen bezwaar tegen de inzet van twee undercoveragenten in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede. De rechter verwierp donderdag een verweer van advocaat Yehudi Moszkowicz, die meent dat de undercovers een veel te zwaar middel zijn geweest tegen zijn cliënte, Zizi W. (39), de enige vrouwelijke verdachte in de omvangrijke zaak.