Brexitgesprekken naar volgende fase

De transitieperiode na de Britse uittreding op 29 maart 2019 mag maximaal tot 1 januari 2021 duren, omdat dan de nieuwe meerjarige EU-begroting ingaat. In die overgangsfase gelden voor de Britten in principe alle EU-wetten, ook nieuwe, maar alleen hebben ze geen inspraak meer. Om te kunnen blijven profiteren van de handelsakkoorden tussen de EU en andere landen, moeten die landen de Britten dat wel toestaan.

Een akkoord over de overgangsperiode maakt deel uit van het uittredingsverdrag, dat in oktober klaar moet zijn. Andere belangrijke zaken daarin zijn afspraken over de ’brexitrekening’, de rechten van burgers en de Iers-Noord-Ierse grens.