Man opgepakt met vier Afghanen zonder papieren in auto

De bestuurder van de personenauto was via Duitsland naar Nederland gereden. Hij toonde bij een controle een Zweeds paspoort. De overige inzittenden beschikten niet over papieren of een verblijfsvergunning. „Hierop is de bestuurder gearresteerd als verdachte van mensensmokkel en ingesloten”, meldt de veiligheidsdienst.

De Afgahenen, in de leeftijd van 19 tot 48 jaar, gaan het vreemdelingentraject in. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek.