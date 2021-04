De Jonge: komende week pas meer informatie over vakanties

Veel Nederlanders kijken reikhalzend uit naar de zomervakantie, waarin er qua corona weer veel meer mogelijk zou moeten zijn. De Jonge hoopt er komende week meer informatie over te kunnen geven. „Zodat mensen een beetje door de oogharen hun vakantieplannen kunnen maken”. Zeker is het nog niet, want het hangt af van de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), dat nu in beraad is.

Het vaccinatiepaspoort dat nu er nu in Brussel doorheen is, moet daar in ieder geval bij helpen, denkt De Jonge. „Wij bereiden er ons nu technisch op voor. Maar hoe het exact gebruikt gaat worden hangt af van de epidemiologische situatie van dat moment.” Ook de vraag in hoeverre gevaccineerden nog bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus is daarbij van belang.

Zondag komt het kabinet opnieuw bij elkaar in het Catshuis om de coronasituatie in Nederland te bespreken.