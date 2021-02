Onduidelijk wie dader is, verdachten doden baby Fabian vrijgesproken

Wat er die ochtend is gebeurd, toen het kindje overleed, is niet precies vast te stellen, aldus de rechtbank. Volgens de rechtbank verzwijgt één van de verdachten iets of verzwijgen ze beiden iets. Daardoor kan de rechtbank niet vaststellen wie van beiden het fatale letsel heeft toegebracht.

Het OM had eerder negen jaar gevangenisstraf geëist tegen O. Net als het OM concludeert de rechtbank dat het kindje is overleden door hevig geweld, zoals schudden en/of het toebrengen van stompen op het hoofd. Volgens het OM is dat O. aan te rekenen, omdat zijn echtgenote op het moment waarop dat gebeurde de honden uitliet. Maar de rechtbank kan dat niet met zekerheid vaststellen.

Volgens O. zou hun toen zesjarige jongetje het campingbedje waarin de baby lag omvergetrokken hebben waardoor het kind met het hoofdje op de grond viel. De rechtbank vindt dit ongeloofwaardig.

Volgens een deskundige van het NFI was het hersenletsel te ernstig om alleen door een val uit een bedje te zijn veroorzaakt. Hij hield het op een hevig schudden van de baby waardoor het kind is overleden. O. heeft volgens het OM vlak na het incident ook tegen de politie gezegd dat hij het kind geschud heeft met het hoofd omlaag. Later bagatelliseerde hij dit weer of ontkende hij dat.

De rechtbank legde de vrouw wel nog een taakstraf op van 60 uur. Dit omdat zij haar eigen zoontje op 18 september 2020 geslagen en geschopt heeft. De vrouw bevestigde dat en zei dat ze radeloos was als gevolg van de stress rond Fabian.