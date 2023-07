Vliegt een elektrische auto eerder in brand?

Berichten over brandende elektrische auto’s halen vaker het nieuws, meestal omdat het nieuwere auto’s betreft. Een brandende vijftien jaar oude Renault Twingo of een Polo is minder nieuwswaardig dan een Tesla of Hyundai die vlam vat.

Het Duitse onderzoekscentrum DEKRA heeft naar de statistieke gekeken en komt tot de conclusie dat elektrische auto’s minstens zo brandveilig zijn als auto’s die op fossiel rijden.

Zoals nu bij het blussen van het autoschip bij Terschelling blijkt, is een elektrische auto wel veel moeilijker te bedwingen. Dat komt door de accu’s. De afzonderlijke accucellen kunnen oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij aangrenzende cellen, zo schrijft de ANWB. Daardoor kan het na blussen lijken alsof een autobrand uit is, maar in werkelijkheid kan de brand later vanzelf weer aanwakkeren. Het kan tot wel 24 uur duren voor alle cellen zijn afgekoeld en de kettingreactie is gestopt.

Daarom experimenteert de Nederlandse brandweer met een zogenaamde dompelbak, een met water gevulde container waarin een elektrische auto 24 uur ondergedompeld wordt nadat de eerste brand is geblust. Nadeel: je auto is dan wel total loss. Maar dat geldt bij alle autobranden.

Een ander groot verschil is dat autobrand bij benzine-auto’s vaak tijdens het rijden uitbreekt, en bij de elektrische variant als het voertuig aan het laden is.