Sylvia’s vader overleed tijdens coronadrukte op ic: ’Moest met zijn trouwring naar mijn moeder toe’

Scheidsrechter blikt na drama Eriksen terug op eigen hartstilstand: ’Ik zag een witte tunnel’

Als de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens het EK- duel tegen Finland in elkaar zakt, zet Ruben van Velthuysen in Weesp de tv-uitzending uit. ,,Ik heb niet verder gekeken.” Als amateurscheidsrechter viel hij zelf met een hartstilstand neer op het veld. De impact van een reanimatie is enorm. ...