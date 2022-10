LIVE | Hoger beroep tegen verdachten aanslag Telegraaf-gebouw

Onze verslaggever Mascha de Jong is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het gaat om Abduladim T. en Samir A. Zij vervulden volgens de officier van justitie een onmisbare rol bij de aanslag.

In de nacht van 26 juni boorde zich een gestolen VW Caddy in de pui van het hoofdkantoor aan de Basisweg in Amsterdam. De bestuurder ramde de pui 2 keer, maar de Caddy kwam vanwege de stevige constructie van de gevel niet ver. Eerder maakten de verdachten de slagboom onklaar. Dat die nacht de zware bloembakken die de gevel beschermen waren verschoven in verband met werkzaamheden, duidt er volgens de officier op dat de verdachten de situatie ter plekke hadden verkend.

Op camerabeelden was te zien hoe de bestuurder uitstapte en de auto waarin jerrycans met benzine stonden aanstak. De hevige brand die daardoor ontstond richtte voor meer dan een miljoen euro schade aan. De bestuurder maakte zich na de aanslag uit de voeten door in een wachtende eveneens gestolen Audi te stappen. Die vluchtauto werd kort na de aanslag brandend aangetroffen op een parkeerplaats aan de Noordkaperweg.

Verdachten

In de zaak stonden in totaal elf mannen terecht, onder meer voor betrokkenheid bij de aanslag, deelname aan een criminele organisatie, diefstal en heling. Drie van hen werden vrijgesproken. Anderen kregen straffen variërend van een taakstraf of geldboete tot kleinere celstraffen. Van de elf stonden vijf alleen terecht voor autodiefstallen.

De hoogste straf van tien jaar is voor Bilal el H., die volgens de rechtbank de criminele organisatie leidde die de aanslag pleegde. Tegen hem was twaalf jaar geëist. Vertrouweling Nabil D. kreeg een gevangenisstraf van vierenhalf jaar. Een leidende rol kon in zijn geval niet worden aangetoond, maar wel grote betrokkenheid bij de voorbereiding van de brandstichting van het Telegraafgebouw. Tegen hem was negen jaar cel geëist door het OM.