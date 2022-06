Enorme werkdruk in gevangenissen: ’Donkere donderwolk’

Uit een rapport bleek onlangs dat het gevangeniswezen kampt met financiële tekorten en dat bezuinigingen op de loer liggen. Terwijl vanuit personeel al langer grote zorgen klinken over de torenhoge werkdruk.

VVD-Kamerlid Ellian zegt ’bedroefd’ te zijn door het rapport over de financiële positie van het gevangeniswezen. Hij wil van de minister weten wat de opties zijn en laat doorschemeren bezuinigingen niet te zien zitten.

Ook PVV’er Markuszower ziet daar niks in. Hij wil juist meer gevangenissen en meer personeel. CDA-Kamerlid Knops noemt de situatie ’ernstig’. „De druk is heel groot en wordt alleen maar groter als er meer mensen uitvallen.”

’Donderwolk’

Volgens SP-Kamerlid Van Nispen hangen bezuinigingen ’als een donkere donderwolk boven het gevangeniswezen’. „Personeel zit op een minimale bezetting. Hoe lost de minister het op?” De socialist roept op niet te bezuinigingen en om meer vast personeel aan te stellen. „We kunnen niet eens tegenhouden dat er met drones pakketjes over muren worden gegooid.”

PvdA-Kamerlid Mutluer noemt bezuinigen ’de omgekeerde wereld’. „De ondergrens is al bereikt.” D66 pleit voor ’slimmer straffen’ en oppert te onderzoeken of dat vaker met taakstraffen of een enkelband kan. „29 procent van de gedetineerden is daadwerkelijk veroordeeld voor een gevangenisstraf. Voor de rest gaat het om veel voorlopige hechtenissen of mensen die een boete niet hebben betaald.”

Minister Weerwind zegt in een reactie voor Prinsjesdag ’zijn uitgangspunten’ te willen delen. De D66-bewindsman zegt nog geen toezegging te willen doen omdat hij alles nog wil wegen. De hoge werkdruk zegt hij de herkennen. „Dat neem ik zeer serieus. Dit dossier houdt mij ’s nachts wakker.” De minister sluit niet uit de druk te verlagen door vaker gebruik te maken van enkelbanden en taakstraffen. „Geen extra werkdruk, dat is een van mijn uitgangspunten.”

Zware criminelen

Er zijn niet alleen zorgen over druk en geld. Foute zaken van zware criminelen in gevangenissen worden onvoldoende gedwarsboomd, vinden verschillende partijen. „Er moet paal en perk aan worden gesteld”, zegt Ellian. „Wat is nu de game changer? Ik zie dat de minister heel veel vooruitschuift. Iedere dag dat het langer duurt is een verloren dag.”

Volgens Weerwind ’kunnen sommige maatregelen simpelweg niet’. Dat gaat bijvoorbeeld om het verbieden van het oprichten van bedrijven vanuit de gevangenis. Ook advocaten in duo’s naar binnen sturen kan volgens de bewindsman niet, net als standaard gevangenen in de EBI via een videoverbinding te berechten. Allemaal voorstellen die nog maar een aantal maanden geleden door voormalig minister Dekker werden geopperd.

Weerwind laat nog onderzoeken welke elementen van het strengere Italiaanse 41-Bis regime kunnen worden overgenomen. Hij verwacht de uitkomst van dat onderzoek dit najaar, tot frustratie van VVD’er Ellian. „Ik heb de conclusies al voor de minister, het is gevaarlijk om nog langer te wachten.” Met dat regime kunnen gevangenen beter worden geïsoleerd.