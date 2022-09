Boris Johnson is premier af na indienen ontslag bij Queen

Normaal gesproken vindt deze ceremonie plaats op Buckingham Palace, maar door „mobiliteitsproblemen” van de 96-jarige vorstin zijn Johnson en Truss afgereisd naar het koninklijke landgoed Balmoral Castle in Schotland.

Eerder op de dag nam Johnson met een laatste toespraak al afscheid van het premierschap. Op een vol Downing Street sprak hij voor de deur van zijn ambtswoning partijgenoten en familieleden toe.

De uittredende premier vergeleek zijn drie jaren als regeringsleider met een „opstijgende raket die nu zijn taken volbracht heeft.” Hij noemde nog eens zijn grootste successen als premier: het regelen van de brexit, de coronavaccinatiecampagne en de wapenleveringen aan Oekraïne. Nu komt Johnson naar eigen zeggen, net als een raket, „weer terug in de atmosfeer om ergens ongemerkt te landen in een afgelegen hoek van de Stille Oceaan.”

Johnson sprak ook nogmaals zijn vertrouwen uit in zijn opvolger Truss. Hij denkt dat zij het Verenigd Koninkrijk door de huidige energiecrisis en ’cost-of-living’-crisis kan loodsen. Volgens Johnson is het tijd voor het land om zich te verenigen en zich te scharen achter Truss.

Later op de dag geeft Truss in Londen haar eerste toespraak als premier, ook voor de deur van de ambtswoning op Downing Street 10.

