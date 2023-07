Twee maanden na ingaan blowverbod Amsterdam nul boetes uitgedeeld

AMSTERDAM - Zo’n twee maanden na het ingaan van het blowverbod in de oude binnenstad van Amsterdam zijn er nog geen boetes uitgedeeld, laat een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema dinsdag weten. Het blowverbod, dat inhoudt dat het verboden is om in de oude binnenstad op straat cannabis te roken, ging op 25 mei dit jaar in.

Ⓒ ANP / HH