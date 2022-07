Nederland vraagt Mexico om uitlevering van pedo-activist Nelson M.

De Nederlandse advocaat van Nelson M., Theo Hiddema, bevestigt desgevraagd formeel op de hoogte te zijn gesteld van het Nederlandse verzoek aan Mexico tot uitlevering van zijn cliënt: „Het klopt dat ik over het uitleveringsverzoek ben geïnformeerd door justitie. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden wat de precieze gronden in juridische zin zijn. Mogelijk spelen ook humane overwegingen een rol.”

’Onzedelijke vernederingen’

Hiddema doelt met de humane redenen op de zeer slechte omstandigheden in de overvolle Oriente-gevangenis in Mexico waarin zou cliënt verkeren en waar Nederland hem mogelijk uit weg zou willen halen. „In het contact dat ik daarvoor met de heer M. heb gehad, is mij duidelijk geworden dat die omstandigheden echt niet pluis zijn. Mijn cliënt heeft te maken met onzedelijke vernederingen door medegevangenen.”

De Mexicaanse openbaar aanklager Laura Angelina Borbolla Morena maakte eerder bekend dat Nelson M. een zeer zware straf boven het hoofd hangt als de feiten waarvan hij wordt verdacht door de Mexicaanse rechtbank bewezen worden geacht. Het gaat om wapenbezit, cocaïnebezit en het voorhanden van grote hoeveelheden kinderporno : „Ik denk aan minimaal tien, maar het kan ook 50 jaar worden. Het wordt een optelsom. Hij wordt vervolgd voor bezit van gigantische hoeveelheden kinderporno. Op de beelden zien we kinderen vanaf zes jaar. Het gaat echt om erotische, seksuele handelingen.”

Gevlucht

M. werd begin juni opgepakt in Mexico nadat hij al geruime tijd voor de Nederlandse justitie op de vlucht was, onder meer omdat hij wordt vervolgd voor bezit van kinderporno. Begin februari diende voor de rechtbank in Rotterdam nog een strafzaak tegen M. en twee andere verdachten. Het drietal wordt verdacht van het voortzetten van de Pedoclub Martijn die al in 2014 door de Hoge Raad verboden werd. De drie pedo-activisten ontkennen of bagatelliseren volgens het OM de schadelijkheid van seksueel contact tussen kinderen en volwassenen en zetten kinderen als lustobject neer.

Kort na de aanhouding van Nelson M. zijn eind juni in Ecuador Marthijn U. (50), boegbeeld van de verboden pedofielenvereniging Martijn, en zijn partner Lesley L., (34) opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van jonge kinderen. In de badplaats Canoa zouden in het hotel van het duo drie misbruikte kinderen zijn aangetroffen. Het hotel in Ecuador zou eerder dit jaar ook bezocht zijn door Nelson M. Het landelijk parket van justitie wil ook geen vragen over een eventueel uitleveringsverzoek voor het in Ecuador opgepakte duo beantwoorden.