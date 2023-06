Dode en gewonde door schietpartij Brabants woonwagenkamp: bloedspoor naar kerk

Rond 16.16 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen over een schietpartij in het woonwagenkamp aan De Vinnen in het Brabantse dorp. De politie rukte met veel eenheden uit, waaronder een Rapid Response Team (RRT), dat zorg moest dragen voor de veiligheid van agenten die onderzoek moesten doen. Boven het kampje hield een helikopter een tijdlang de ontwikkelingen in de gaten. De omgeving van het kamp werd afgezet.

Bloedspoor naar kerk

Een van de slachtoffers was tijdens de schietpartij gevlucht richting een naburige kerk. Hij liet daarbij een bloedspoor achter, en kon door de politie worden tegengehouden. Agenten verleenden eerste hulp, waarna de man door een ambulance werd meegenomen naar het ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.

Ook over de identiteit van de slachtoffers en verdachte kon een woordvoerster van de politie nog niets zeggen. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en wat er op de achtergrond mogelijk heeft meegespeeld.