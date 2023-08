Nog even volhouden: na natte week een nazomers weekend voor de boeg

Maar eerst nog even de natte dagen doorkomen. Met een graad of 19 is het woensdag regenachtig, maar in het westen wordt verwacht dat de zon beetje bij beetje zal doorbreken. In de loop van de middag liggen enkele losse buien op de loer en woensdagavond is er zelfs kans op onweer en hagel. Vooral de kustprovincies zullen hier ’s nachts mee te maken krijgen.

Ook donderdag kan de paraplu nog niet in de kast. In de ochtend verspreiden enkele buien zich over heel Nederland, lokaal zelfs onweer en aan zee waait er een vrij krachtige, zuidwestenwind. Het wordt zo’n 19 graden. Er wordt de rest van de dag ook tussendoor zon verwacht, maar vanaf de avond zal het naar alle waarschijnlijkheid volledig opklaren in het noordoosten. Vanuit het zuidwesten blijft het de hele avond regenen in de zuidelijke provincies, maar in de noordelijke helft van Nederland blijft het overwegend droog.

Vrijdag wordt het op de meeste plekken zo’n 20 of 21 graden. Er zal een zwakke tot matige wind waaien vanuit het zuiden en er worden buien verwacht.

Weekend

Het weekend begint met 50 tinten grijs; nevel, mist of lage bewolking, warmte en lokaal mogelijk kans op (mot)regen. Later op de zaterdag wordt het droog, eerst in het noorden en later pas in het zuiden, en breekt de zon door. Met maximaal 21 graden langs de kust tot 24 graden in het zuidoosten wordt het een windluwe, nazomerse zaterdagmiddag.

Op zondag waait een zwakke tot matige wind en blijft het ook nog even aangenaam: met maximaal 21 graden op de Waddeneilanden tot regionaal 25 graden in het zuiden, blijft het droog.