Gedumpte katten waren pas verkocht via Marktplaats

Aya (11) en Youssef (13) laten een foto zien van de gedumpte kittens. Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - De vijf kittens met de moederpoes die vorige week gedumpt waren bij een vuilcontainer in Charlois, blijken vlak daarvoor via Marktplaats te zijn verkocht. De Rotterdamse Baya Attiaoui en haar kinderen, die voor de verkoop voor de zes zorgden, zitten in zak en as. „Ze had toch gewoon kunnen zeggen dat het niet met de beestjes lukte?”