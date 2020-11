Trump: ’ze proberen verkiezingen te stelen’

„Dat zullen we nooit toelaten”, schreef de president op Twitter. „Een grote OVERWINNING!”, voegde Trump er aan toe. Wie „zij” zijn, liet hij in het midden.

Twitter heeft de tweet van Trump overigens meteen gecensureerd door erbij te zetten dat de claim ’omstreden en misleidend’ kan zijn.

Nederlandstalige gebruikers krijgen de volgende mededeling te zien: "Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend over de manier waarop je kan deelnemen aan verkiezingen of andere civiele processen."

Trump heeft het regelmatig aan de stok met Twitter.