Stemmentellen laat langer op zich wachten dan bij eerdere verkiezingen Aardverschuiving Eerste Kamer; zo is er in jouw gemeente gestemd

Partijleden van JA21 volgen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP / ANP

Amsterdam - Nederland heeft gestemd voor de Provinciale Staten. De BoerBurgerBeweging lijkt in alle twaalf provincies in één klap een partij van formaat te worden. Kijk op onze interactieve kaart hoe er in jouw gemeente is gestemd en wat dat betekent voor de provincie.