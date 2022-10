Radicale Molukse activist Leo Reawaruw (62) overleden

Reawaruw nam het op voor de belangen van de Molukkers in Nederland en maakte zich hard voor waardering van militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Reawaruw, zoon van een KNIL-veteraan, werd geboren in 1960 en kwam een paar jaar later in Nederland aan. Hij diende in het leger en werd uitgezonden naar Libanon.

Reawaruw zocht begin deze eeuw veelvuldig de publiciteit met zijn radicale splinterorganisaties People Against Genocide (PAG) en Maluku Warchild. De laatste groepering stelde zich verantwoordelijk voor verschillende bommeldingen en kleine aanslagen met brandbommen, zoals in Elst, Arnhem en Lunteren. Justitie vervolgde Reawaruw destijds onder andere voor het leiden van een criminele organisatie, maar hij werd vrijgesproken.

"Wij zijn een strijder verloren, maar het werk is nog niet gedaan", zegt vicevoorzitter Sarah de Lima van Maluku4Maluku. Ze laat weten dat Reawaruw een uitvaart krijgt met beperkte militaire eer. De begrafenis is woensdag in Harlingen.

De Federatie Indische Nederlanders noemt Reawaruw "een dapper man, die zonder concessies opkwam voor de Molukse gemeenschap. En alhoewel de belangen die hij vertegenwoordigde niet onze belangen waren, heeft hij met zijn optreden groot respect afgedwongen".