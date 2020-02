Peperdure merkkleding van criminelen en gangsterliefjes te koop

Domeinen Roerende Zaken. Zo heet de afdeling van het ministerie van Financiën die de ’wettelijke bewaarder van in beslag genomen goederen’ is. Oftewel: van criminelen afgepakte spullen en kleren. De afgelopen weken hadden Nederlanders de kans een bod uit te brengen op de merkkleding. In totaal gaat het om een collectie van ruim 180 kledingstukken, zoals laarzen, jassen en schoenen.

Op de site van veilinghuis BVA is te zien dat de biedingen soms oplopen tot diep in de honderden euro’s. Maar dat zal nog altijd goedkoper zijn dan de peperdure modemerken in de winkel te halen. Een nadeel: de Jimmy Choo-laarzen en Yves Saint Laurent-tas zijn waarschijnlijk van een gangsterliefje geweest.

Christian Louboutin-laarzen met als startschot een prijs van 350 euro. Ⓒ BVA

Een jack van het merk Christian Dior. Vraagprijs? 980 euro. Ⓒ BVA

Opvallend is dat bij een van de aangeboden producten, een Chanel-tas, er rode vlekken aan de binnenkant zijn te zien. De koper mag hopen dat het geen bloedsporen zijn.

Door de ’pluk-ze-wet’ is het makkelijker geworden om goederen van criminelen, én van hun familie, in beslag te nemen en hun rekeningen te bevriezen. Eerder verkocht de overheidsdienst ook een jetski, een ferrari en een afgepakte quat.

Voor wie denkt de boot gemist te hebben: sommige spullen zijn wegens een gebrek aan belangstelling nog steeds te koop.