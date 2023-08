Grote zorgen onder Nederlanders over misinformatie, meerderheid voor ingrijpen overheid

Ook maken Nederlanders zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan op sociale media. Voorbeelden die aangehaald worden zijn de vele bedreigingen en beledigingen die dagelijks op de verschillende platformen in het rond vliegen.

Van de ondervraagden neigt een nipte meerderheid, zo’n 51%, naar ingrijpen door de overheid om dit probleem op te lossen. Als mensen gevaarlijke informatie delen zou dit bijvoorbeeld een optie moeten kunnen zijn. Opvallend is dat dit volgens deze groep ten koste mag gaan van de vrijheid van meningsuiting. Een derde van de ondervraagden is hier tegen, zij zijn juist voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting.

Vertrouwen

Het onderzoek naar de mening van burgers over internet en sociale media maakt deel uit van het Onderzoek Burgerperspectieven. Daarmee brengt het SCP „de stemming in ons land in kaart”, en peilt daarnaast het „vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituties”, schrijft het bureau op de website.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het vertrouwen in de politiek nog altijd laag is. Bijna 6 op de 10 Nederlanders zegt geen vertrouwen te hebben in onze regering. Dit zou veroorzaakt worden door de opeenstapeling van problemen waar ons land mee te maken heeft.