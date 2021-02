Ficq mag niet meerdere verdachten bijstaan

In een officiële verklaring heeft de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs donderdagmiddag bekend gemaakt dat hij geen disciplinaire maatregelen neemt tegen Ficq & Partners.

Henrichs startte een onderzoek tegen het kantoor nadat in een onder meer via De Telegraaf uitgelekt proces-verbaal melding werd gemaakt van mogelijke belangenverstrengelingen en andere misdragingen door een aantal advocaten in het Marengo-proces. Ook werd melding gemaakt van contante betalingen aan advocaten.

’Boodschappenjongens Taghi’

Ze zouden volgens politie en OM als een soort boodschappenjongens en doorgeefluik optreden voor Ridouan Taghi en medeverdachten. Het proces-verbaal leidde tot veel opschudding in de advocatuur en rechterlijke macht. Henrichs komt na maanden onderzoek tot de conclusie dat de betrokken advocaten van kantoor Ficq & Partners niet tuchtrechtelijk verwijtbaar handelden.

„De betrokken advocaten beseffen wel dat door de bekend geworden pgp-berichten de indruk is kunnen ontstaan dat hun betrokkenheid verder is gegaan dan optreden voor hun individuele cliënten waardoor de onafhankelijkheid en integriteit in het geding zou komen”, aldus Henrichs in zijn verklaring.

Het pand van Ficq & Partners Advocaten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

De deken wil daarom liever niet meer dat de bewuste advocaten in de Marengo-zaak en andere zaken meer dan een verdachte bijstaan. „De advocaten van Ficq & Partners volgen dit advies op”, volgens Henrichs. Vorige week werd al bekend dat het kantoor de verdediging van Saïd Razzouki neerlegt. Niet duidelijk is of dit het gevolg is van het dringende advies van de deken.

Contante betaling

De deken stelt ook dat is vastgesteld dat het kantoor de regels voor contante betaling niet naar behoren naleefde. Omdat Ficq & Partners heeft aangegeven in de toekomst geen contante betalingen meer te accepteren, heeft dit volgens de deken verder ook geen disciplinaire gevolgen.

Met de beslissing van de deken niets disciplinairs te ondernemen loopt de affaire vooralsnog met een sisser af voor kantoor Ficq & Partners. Het kantoor kwam samen met enkele andere advocaten door het proces-verbaal behoorlijk onder vuur.

De politie analyseerde in het stuk een aantal pgp-berichten waaruit onder meer naar voren kwam dat Taghi medeverdachten inschakelde om ’topadvo’s’ te regelen zodat hij via hen precies op de hoogte was van het onderzoek.

Vorige week maakte de deken bekend dat hij tegen een andere in opspraak geraakte advocaat, mr. Khalid Kasem, geen disciplinaire maatregelen neemt. Volgens de deken werd een voor Kasem belastend pgp-bericht niet ondersteund door ander bewijsmateriaal. Tegen een andere advocaat loopt nog een onderzoek door de deken in Utrecht.