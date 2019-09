Lichaam Tob Cohen gevonden in septic tank

Onderzoekers omhelzen de zus van Tob Cohen vlak nadat het nieuws bekend is geworden. Ⓒ De Telegraaf

Nairobi - Het lichaam van de 60 dagen vermiste Nederlandse ondernemer Tob Cohen is vrijdag gevonden in een septic tank naast zijn villa. Dat bevestigt de Keniaanse politie aan De Telegraaf. De politie ontdekte het lichaam na uitgebreid onderzoek. Tobs zus Gabrie is zojuist bij de villa gearriveerd.