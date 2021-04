CU-jongeren: partij had Rutte nooit moeten redden

In een verklaring zegt PerspectieF-voorzitter Bina Chirino dat er wat het bestuur betreft „een fout” is gemaakt. „We hadden graag gezien dat er voor de motie van wantrouwen gestemd was. Het vertrouwen in Mark Rutte is volgens ons weg. Regeren met de VVD kan nog wel, maar zonder Mark Rutte”, schrijft Chirino. „We vinden hem geen geloofwaardig leider van Nederland meer.”

Onder de leden van PerspectieF gaat ook een brief rond aan CU-leider Gert-Jan Segers, die nog een stuk feller van toon is dan de verklaring van het bestuur. „Het vertrouwen is in u gelegd door mensen die geloven in handelen vanuit integriteit, vanuit onze gezamenlijke normen en waarden”, staat in de brief. „En u hebt ons diep teleurgesteld. U hebt gehandeld vanuit angst, niet vanuit hoop. Dit is ons blijken van sterke afkeuring.”

Chirino zegt in de verklaring dat het bestuur niet achter de brief staat.