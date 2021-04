Jongeren CU, D66 en CDA: Rutte mag niet aan formatietafel

PerspectieF vindt bovendien dat de ChristenUnie de motie van wantrouwen tegen Rutte had moeten steunen. „Het vertrouwen in Mark Rutte is volgens ons weg”, zegt PerspectieF-voorzitter Bina Chirino. „Regeren met de VVD kan nog wel, maar zonder Mark Rutte.” Dat de motie van wantrouwen niet werd gesteund, noemt Chirino „een fout.”

De Jonge Democraten vinden dat de motie van wantrouwen „absoluut een optie was om te overwegen”, maar hebben er ook begrip voor dat partijleider Sigrid Kaag uiteindelijk koos voor een motie van afkeuring. Ze vinden het vooral „belangrijk dat er wordt doorgepakt. Mark Rutte mag geen premier meer worden en zich niet meer met de formatie bemoeien”, aldus een woordvoerder.

Het CDJA vindt de motie van afkeuring die D66-leider Sigrid Kaag samen met CDA-voorman Wopke Hoekstra tegen Rutte indiende voldoende. „De boodschap van de motie was duidelijk. Het is niet denkbaar dat het CDA met Rutte om tafel gaat”, laat een woordvoerder weten. Een motie van wantrouwen was volgens het CDJA niet gepast. „Die is bedoeld tegen bewindspersonen en de motie van afkeuring richtte zich op Rutte als VVD-leider.”

Onder de leden van PerspectieF gaat overigens ook een brief rond aan CU-leider Gert-Jan Segers, die nog een stuk feller van toon is dan de verklaring van het bestuur. „Het vertrouwen is in u gelegd door mensen die geloven in handelen vanuit integriteit, vanuit onze gezamenlijke normen en waarden”, staat in de brief. „En u hebt ons diep teleurgesteld. U hebt gehandeld vanuit angst, niet vanuit hoop. Dit is ons blijken van sterke afkeuring.” Chirino zegt in de verklaring dat het bestuur niet achter de brief staat.

Volgens politiek commentator Wouter de Winther is het niet vanzelfsprekend dat Rutte doorgaat als premier, zegt hij in een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren: