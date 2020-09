LIVE | Overbelaste GGD: vrijwel alle testlocaties vol

Het is momenteel heel moeilijk om een afspraak te maken voor een coronatest. Van de ruim honderd testlocaties in Nederland zijn er maar vier die in de komende 48 uur nog genoeg ruimte hebben, bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Tien andere locaties zitten bijna volgeboekt voor de komende twee dagen.

Op de overige negentig locaties is het voorlopig haast niet mogelijk om een afspraak te maken. Als een plek over 48 uur vrijkomt, is die heel snel gereserveerd. „De plekken worden sneller volgeboekt dan er nieuwe plekken bijkomen. Er is meer vraag dan aanbod”, aldus de GGD-organisatie.

Volgens de koepel komt dit door schaarste. „Van het ministerie mogen we niet meer opschalen, mogen er niet meer teststraten bij, mogen we de openingstijden niet verruimen. We mogen niet meer ruimte voor tests creëren want we zitten aan het maximum van de capaciteit in de laboratoria. We doen ons uiterste best om de schaarste te verdelen, maar het probleem is de schaarste.”

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Onderzoek ’wake-upcall’: ook obese twintiger loopt hoger risico te sterven aan corona

Mbo vreest meer studievertraging door coronamaatregelen

Koning bezoekt GGD-teststraat Leiden

86 van de 100 testposten in Nederland niet beschikbaar: laboratoria overbelast

GGD’er opgepakt die geld vroeg voor gratis coronatest

’Man wordt vliegtuig uitgezet na weigeren mondkapje’

Buitenland:

Aruba meldt hoogste aantal coronabesmettingen (141) op één dag

Uitleveringszaak VS tegen Julian Assange uitgesteld om corona

Dagelijks aantal nieuwe besmettingen in Duitsland schiet omhoog

Wereldwijd meer dan 900.000 mensen gestorven aan corona

Brussel sluit zesde deal over levering coronavaccins

Financieel:

Aandeelhouders vergaderen met mondkapje op

Hotel lonkt naar thuiswerker

Sport:

Scherp coronaprotocol Eredivisie ’om de competitie te waarborgen’

Tourbaas Christian Prudhomme: ’Belangrijkste dat er geen renners positief zijn’

Entertainment: