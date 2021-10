Arts Navalny gestraft door Russische rechter voor ’overtreden coronaregels’

Vasiljeva kreeg de straf omdat ze vorig jaar mensen opriep deel te nemen aan demonstraties tegen het vastzetten van Navalny. De autoriteiten hadden dit soort bijeenkomsten verboden wegens de geldende coronaregels. Vasiljeva was niet de enige bondgenoot van Navalny die hiervoor werd aangeklaagd. Ze noemde de vervolging politiek gemotiveerd.

De arts mag van de rechtbank Moskou niet verlaten. Ook moet ze ’s nachts thuis zijn en is het bijwonen van grote bijeenkomsten verboden. Vasiljeva moet zich twee keer per maand melden bij een toezichthouder.

In afwachting van de rechtszaak heeft Vasiljeva een tijd lang onder huisarrest gestaan. Zij is de topvrouw van een artsenbond die zich regelmatig kritisch uitlaat over het coronabeleid van de Russische regering. De organisatie sloeg onder meer alarm over tekorten aan beschermende uitrusting voor medisch personeel tijdens de coronacrisis.