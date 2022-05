PvdA-bestuur: één fractie met GL in senaat, maar geen gezamenlijke lijst

Dat laat PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent weten in aanloop naar het PvdA-congres op 11 juni. Daar liggen tal van moties van leden voor om de linkse liefde met GL verder vorm te geven. Maar Sent wil dat de partijen elkaar niet te snel in de armen vliegen. Verschillende oproepen van leden om een gezamenlijke lijst op te stellen voor de senaat, die volgend jaar wordt gekozen, worden door het partijbestuur ontraden.

„Binnen onze partij wordt er verschillend gedacht over de mate van samenwerking met GroenLinks”, is de toelichting daarbij. „Het partijbestuur ziet het als zijn verantwoordelijkheid om die verschillende opvattingen zoveel mogelijk te verenigen en wil daarom op dit moment geen onomkeerbare stappen zetten.”

Een andere manier van samenwerken in de senaat ziet de PvdA wel zitten. Dus gaan de partijen – als het aan het bestuur ligt – los van elkaar de verkiezingen in, maar worden de fracties daarna samengesmolten. Volgens Sent kunnen PvdA en GL in de Eerste Kamer ’een sterk links blok vormen’. De partijen kunnen in de huidige zetelverdeling de coalitie aan een meerderheid helpen, die hebben VVD, D66, CDA en CU zelf namelijk niet in de senaat.

De PvdA-leden moeten zich op 11 juni uitspreken over de linkse samenwerking, dan houdt GL in eigen gelederen ook een ’referendum’. Ook zij kunnen zich dan uitspreken voor of tegen een gezamenlijke fractie.

Binnen beide partijen borrelt het door de plannen voor linkse samenwerking. Bij GL hebben leden zich in een open brief uitgesproken tegen een fusie van beide partijen. Bij de PvdA zijn verschillende oudgedienden sceptisch over samenwerking met GL, maar vrijdag spreken tal van prominenten zich in de Volkskrant uit voor een gezamenlijke senaatsfractie. Onder meer Diederik Samson, Job Cohen, Wouter Bos en Jeroen Dijsselbloem ondertekenen die oproep. Hetzelfde geldt voor GL-prominenten Bram van Ojik, Jolande Sap, Rik Grashoff en Tof Thissen.