Vader laat zoon aan klif bungelen voor ideale foto

Het incident speelde zich af op Hongjing Road in Peking, een bekende toeristische attractie vanwege de vele haarspeldbochten en de diepe afgronden.

Op schokkende beelden, gemaakt door omstanders, is te zien hoe de hurkende vader het jongetje aan zijn armen vasthoudt terwijl de jongen zich met zijn voeten afzet tegen de rots. Een andere jongen, mogelijk nog een zoon, buigt over zijn vader heen om een foto van het bungelende jongetje te maken.

Op een gegeven moment schudt de vader zelfs even aan de armen van het hulpeloze kind waarna er gelacht klinkt. Niemand van de omstanders grijpt in.

Volgens The Sun is het onduidelijk of de man gestraft gaat worden voor zijn roekeloze actie. Het filmpje, dat dit weekend geplaatst werd op sociale media, is inmiddels miljoenen keren bekeken.