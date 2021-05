Dries Roelvink: door drinken baco’s ging mijn voetbalcarrière de mist in

Dat verklapt de volkszanger aan Veronica Magazine. „Ik dacht dat ik nog op de zaterdagavond rustig vier baco’s (Bacardi met cola, red.) kon drinken en zondag net zo goed was als anders. Niet dus.”

Voor Roelvink, die als jonge jongen onder meer heeft gevoetbald voor het tweede elftal van FC Amsterdam, was de droom van profvoetbal best dichtbij. De club speelde destijds eerste divisie en hij had balgevoel. „Mijn vader dacht: mijn zoon moet later ook voetballer worden”, vertelt de zanger. Maar zijn toewijding was niet voldoende.

Zo ging het mis toen hij ook begon met zingen. „Ik had net opgetreden in La Bouteille, een club in Amsterdam, toen ik op zaterdagnacht om drie uur naar mijn auto liep in de Leidsestraat. Zat er een briefje onder mijn ruitenwisser: ’Dries, jij begint morgen op de bank. Je begrijpt wel waarom’.” Toen bleek dat zijn trainer van destijds, Tonny Bruins Slot, zijn witte BMW had herkend. Zijn contract werd aan het einde van het seizoen niet verlengd. „Ik had niet de juiste mentaliteit, vonden ze.”