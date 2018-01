’Dappere Daan’ belt de politie na mishandeling moeder

„De jongen had zich opgesloten in zijn slaapkamer en kon het niet meer aanzien en horen”, meldt de politie Leidschendam-Voorburg op Facebook. „Hij was ditmaal dapper genoeg om de politie te bellen.”

In de woning troffen de agenten de hevig geëmotioneerde en mishandelde moeder van het jochie aan. Ook de zus van Daan (naam gefingeerd door de politie) was in de woning aanwezig.

„Zelf heeft zijn moeder uit angst voor de gevolgen nooit aangifte durven doen. Daarom zijn wij ontzettend trots op Daan en dat hebben wij hem laten weten ook.” De gewelddadige man is aangehouden en het gezin krijgt hulp. „We weten dat het heel moeilijk kan zijn, maar vragen toch om de politie te bellen als er sprake is of vermoeden van huiselijk geweld. Neem een voorbeeld aan dappere Daan.”